Francesca Vaccaro: Carlo Conti, data di nascita, lavoro, chi è

Di Marcello Filograsso venerdì 14 febbraio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Francesca Vaccaro.

Costumista, stilista e nota alle cronache rosa per essere la moglie di Carlo Conti, conosciamo meglio Francesca Vaccaro.

Nata nel 1972, si è affermata in Rai grazie alla sua grande passione per i costumi, arrivando a conoscere il presentatore toscano durante l'esperienza di Domenica In. Pare infatti che l'abbronzatissimo conduttore abbia messo la testa per lei in quanto prima si considerava come un playboy (in realtà prima della Vaccaro Conti ha avuto una relazione con Roberta Morise, conduttrice di Easy Driver).

Nel 2012 Francesca Vaccaro ha sposato Carlo Conti e dal loro matrimonio è nato il piccolo Matteo nel 2014. Testimone di nozze è stato Leonardo Pieraccioni, amico fraterno del toscano. La costumista è 11 anni più giovane del presentatore.

Per quanto riguarda la sua passione per la moda, la stilista è riuscita a realizzare una propria linea di abbigliamento. Il suo colore preferito è il nero.

Foto: account Instagram Francesca Vaccaro