Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: spunta un altro uomo misterioso? (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 13 febbraio 2020

Clizia Incorvaia frequentava un altro uomo oltre Tiberio prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip?

Lory Del Santo, ospite, oggi, 13 febbraio 2020, ha rivelato, per la prima volta, un retroscena inedito della turbolenta vita sentimentale di Clizia Incorvaia. La donna, secondo l'attrice, frequentava un altro uomo prima di entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip' (Qui, il video):

"Del Santo: Le mie informazioni sono che prima di entrare nella casa lei aveva un altro. Dormiva da lui a Milano. Il 23 ottobre, ero a cena con dei miei amici, l'hanno raggiunta. Lui la chiamava amore. Io non ci sono andata perché erano le 0.30 e, per me, era troppo tardi. Loro due litigavano a casa di quest uomo. I miei amici mi hanno mandato anche una foto di loro due assieme. Dovevamo vederci a sciare l'8 dicembre a Saint Moritz. Poi, non sono venuti assieme".

Barbara d'Urso, invece, ha raccontato la verità di Tiberio Carcano dopo l'uscita di una sua intervista che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro dei social:

d'Urso: "E' un mio carissimo amico. Non è abituato ad andare in televisione, alle interviste Io e lui ci sentiamo 120 volte al giorno. E' rimasto scioccato da questa situazione. Tutti i programmi e i giornali lo cercano. Lui passa come l'uomo che lo sta aspettando fuori. La realtà è che Tiberio e Clizia hanno avuto questo flirt per un mese. Lui si è separato da un anno da una carissima amica. Hanno una bambina. Lui è single. Clizia è entrata. Tiberio gli ha detto: 'Comportati come una ragazza single. Mi raccomando cerca di essere molto riservata'. Tiberio è chiuso in casa, parla solo con me".