Liudmila Radchenko: arte, altezza, età, chi è

Di Marcello Filograsso giovedì 13 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Liudmila Radchenko

Nota negli anni Duemila per la partecipazione come letterina nel game show Passaparola, conosciamo meglio Liudmila Radchenko.

Nata ad Omsk, in Russia, l'11 novembre del 1978 - ha quindi 42 anni - nel 1997 viene eletta Miss Fascino nella competizione di bellezza Miss Russia (è alta 1,74 m). Dopo questa esperienza, arriva in Italia, partecipando a Paperissima, poi come ballerina a La Sai L'Ultima nel 2001 e l'anno successivo appunto nel quiz condotto da Gerry Scotti Passaparola.

Dopo un calendario nel 2004 per il magazine maschile Fox, nel 2005 è tra i concorrenti del reality game La Talpa su Italia1. Ma per Liudmila non c'è solo spazio per le passerelle e il piccolo schermo: la Radchenko nel 2007 riprende una sua grande passione, la pittura, organizzando mostre con opere che si ispirano alla pop art di Andy Warhol, come New York Underground a Milano nel 2009 e l'anno successivo Amsterdam Temptation ad Amsterdam. Espone anche alla Triennale di Milano e al Teatro alla Scala.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2008 fa coppia con la iena Matteo Viviani, sposato nel 2013. Liudmila ha due figli: Eva, nata nel 2012, e Nikita, nato cinque anni dopo.

Foto: account Instagram Liudmila Radchenko