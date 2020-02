Antonio Zequila bacia Mila Suarez: "Voleva provare un bacio della marocchina" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 12 febbraio 2020

La verità di Mila Suarez sul bacio con Antonio Zequila prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip

Mila Suarez ha baciato Antonio Zequila prima di entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip'. La modella marocchina, ospite, oggi, a 'Pomeriggio 5', ha raccontato le dinamiche di questo gesto affettuoso immortalato dall'obiettivo dei paparazzi:

Suarez: "E' solo un bacio. Io sono uscita con amici. Non conoscevo lui. Ci hanno presentati. E' stato molto gentile, simpatico. Lui voleva provare un bacio della marocchina. E' stato scherzoso. Lui mi voleva accompagnare. Non è successo niente. Il giorno dopo, mi aveva invitato. Siamo rimasti a parlare a telefono tanto tempo prima che entrasse nella casa del Grande Fratello. Io sono partita per Dubai, lui voleva venire a trovarmi. Io ero ospite a casa di un'amica. Mi ha regalato le cose, gli piacevo, è stato molto elegante. Lui mi chiamava tutti i giorni, voleva fare anche una vacanza con me. Mi ha invitato a casa di sua mamma a Roma. Mi piaceva come parlava. Non l'ho visto nudo. Non ho avuto una storia grande".

Groppelli: "Ma chi dei due ha chiamato i fotografi?! Chi considera te e Tequila?!"

Suarez: "Io non li ho mai chiamati. Forse saranno stati i suoi amici... Non abbiamo visto il fotografo".

Groppelli: "Ti ha tolto anche le rughe a Tequila. Io l'ho visto dal vivo. Quella è la foto di un professionista".

Manila Gorio: "E' da parecchio che non ti si vede in giro. Si vede che quella è una paparazzata finta".

L'ex fidanzata, Simona Tagli, invece, ha rivelato uno scoop: l'attore, infatti, è stato avvistato a Positano con una ragazza iraniana pochi giorni prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà: "Disconosco questi 7 anni con lui. Non era così con me". E ha svelato che il cantante famoso, molto amato dagli italiani, che ha corteggiato Zequila per molto tempo, inizia con la R.

Tagli: "E' un ragazzo molto arcobaleno".

