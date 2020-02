Silvia Provvedi incinta di Giorgio De Stefano: "questo bimbo è il frutto di un grande amore"

Silvia Provvedi delle Donatella sarà presto mamma, come confermato al settimanale Chi dopo settimane di rumor. Una gravidanza non pianificata, figlia dell'amore con Giorgio De Stefano, conosciuto prima del’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso di una vacanza a Ibiza.

A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore. Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano.