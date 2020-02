Valerio e Fabrizio Salvatori: chi sono, età, fidanzate, Pechino Express

Di Claudia Cabrini martedì 11 febbraio 2020

Tutto quel che dovete sapere sui gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori

Nati il 14 marzo del 1995 nella città di Fermo, nelle Marche, i due gemelli Salvatori, Valerio e Fabrizio, sono due dei concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, il reality condotto da Costantino della Gherardesca in onda su Rai 2.

Nati sotto il segno dei pesci, i gemelli Salvatori sono divenuti molto famosi anche in tv per aver preso parte alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis su Canale 5, Avanti Un Altro. I più attenti, però, sapranno che la coppia di ragazzi era già stata parte attiva anche di Detto Fatto, sempre su Rai 2. In quell'occasione, Valerio e Fabrizio insegnavano agli spettatori da casa ad utilizzare i Social Network tramite tutorial assai buffi e divertenti, soprattutto indicati a chi con la tecnologica e con i social media non avesse ancora molta dimestichezza.

Le luci della ribalta però, si accendono per loro soltanto nell'estate del 2018, quando iniziano a condurre Epic Twins per il canale Blaze in onda su Sky - trasmissione interamente dedicata ai più scatenati ed esilaranti video virali sul web. Per Valerio e Fabrizio, inoltre, si sono aperte anche le porte di una radio web, per la quale lo scorso anno hanno incominciato a condurre il programma Twinsweekend, una effervescente chiacchierata radiofonica all'interno della quale i gemelli si sono fatti soprannominare dagli ascoltatori Fabris e Vale.

Cosa sappiamo della loro vita privata? Per il momento molto poco, in verità. Sicuramente Fabrio e Valerio non sono nuovi al mondo dello spettacolo ne tanto meno a quello del gossip. I riflettori su di loro si sono infatti accesi per la prima volta molto tempo fa quando, anche grazie alla loro acconciatura assai particolare e ai loro capelli rispettivamente rosso fuoco, hanno attirato l'attenzione di diversi stilisti diventando anche modelli per alcune tra le più famose case di moda.

Se i due giovani siano fidanzati? Chi può dirlo. Per il momento i ragazzi - sempre molto riservati - non si sono mai palesemente espressi in tal senso. Che nel corso di Pechino Express si riesca a capirne di più?