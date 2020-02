Vera Gemma: figlio, Instagram, chi è, Pechino Express

Di Massimo Galanto martedì 11 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Vera Gemma

Vera Gemma è tra le concorrenti dell'ottava edizione di Pechino Express, in onda su Rai2 da martedì 11 febbraio 2020. Insieme a lei, nella coppia Le figlie d'arte Asia Argento.

Nata 49 anni fa a Roma, Vera Gemma è un'attrice conosciuta dai più in quanto figlia del grande attore Giuliano Gemma, divo degli spaghetti western, scomparso nel 2013 in seguito ad un incidente stradale. La mamma, Natalia Roberti, è morta prematuramente dopo cinque anni di malattia nel 1995

Il debutto di Vera al cinema risale al 1996, quando ha recitato nel film La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. Nel corso della sua carriera cinematografica ha lavorato anche con Pupi Avati, Asia Argento (che conosce sin dagli anni Ottanta) e Angelo Longoni; Vera Gemma è anche scrittrice, avendo pubblicato due libri, l’autobiografico Le bambine cattive diventano cieche e Latin Lover.

In tempi recenti l'attrice si è sottoposta ad un intervento chirurgico per aumentare la taglia del seno (optando, pare, per una quarta misura). Ma non sarebbe l'unica operazione estetica che avrebbe compiuto.

Alle sue spalle avrebbe due matrimoni falliti alle spalle. Il primo, risalente al 2001, con l'ex campione di kung-fu, Jamil, il secondo con Henry Harris, un musicista conosciuto a Los Angeles, durante un’esibizione, con cui avrebbe anche messo al mondo un figlio, Maximus. Le notizie sulla vita privata di Vera, tuttavia, non sono molte, né trovano sempre conferme dirette.

Su Instagram il suo account @veragemma17 attualmente non va oltre i 5000 mila follower.