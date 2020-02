Dayane Mello: marito, figlia, instagram, chi è?

Di Marco Salaris martedì 11 febbraio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Dayane Mello

Dayane Mello è nata a Joinville (Brasile) il 27 febbraio 1989. E' del segno dei Pesci. E' alta 1 metro e 77cm. Ha gli occhi color nocciola, i capelli castani. Le sue misure sono 86-62-91. E' una popolare modella conosciuta anche in Italia.

Nel 2006, a 17 anni si trasferisce in Cile dove ha lavorato come modella con una piccola agenzia di moda. Da quel momento in poi la sua carriera è sempre stata in crescita ed è diventata la modella più famosa del Cile. Amava molto la ginnastica ritmica e la danza. Sognava di visitare molti posti nel mondo.

Racconta di sé in una scheda pubblicata sul sito di Ballando con le stelle nel 2014 (anno in cui ha partecipato come concorrente):



Il mio carisma e la mia personalità aperta ed esuberante mi hanno aiutato molto nel mio lavoro. Le aziende con cui ho collaborato hanno visto in me non solo una modella ma un personaggio in grado di interpretare l’immagine dei loro brand. Sono stata scelta infatti come testimonial di diversi marchi, anche italiani, ed è per questo che ho iniziato a passare spesso lunghi periodi a Milano dove ho conosciuto la mia attuale agente Paola Benegas.

In Italia ha trovato la sua seconda casa. Ha collaborato con alcuni brand internazionali come Breil e anche marchi italiani come Yamamay, Intimissimi, Pollini, Angelo Marani, Colmar e molti altri. Ha lavorato con alcuni dei più popolari artisti del panorama musicale tra cui will.i.am ed il rapper Emis Killa.

Nel 2015 ha partecipato alla prima e unica edizione di Monte Bianco - Sfida verticale su Rai 2. Due anni dopo è la volta della dodicesima edizione dell'isola dei famosi su canale 5 dove avrà una liason con Stefano Bettarini (quell'anno inviato del programma) mentre nel 2020 si cimenta nell'avventura di Pechino Express insieme a Ema Kovac per la coppia delle Top.

Ha avuto una storia con il modello Stefano Sala dalla quale ha avuto la primogenita, Sofia nel 2014.

Ha un profilo Instagram (@dayanemelloreal) seguito da 26.500 followers