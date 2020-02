Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila: "Flirt con Lory Del Santo, siamo andati oltre il petting"

Di Ivan Buratti martedì 11 febbraio 2020

L'attore campano commenta l'ospitata della sua vecchia conoscenza: "C'è stato un flirt, ma non siamo andati a letto"

Notte bollente nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Antonio Zequila si è confessato con Antonella Elia, intenta a sistemare la cucina dopo la puntata in diretta del lunedì sera, andata in onda il 10 febbraio. Il tombeur de femme campano del reality show di Canale 5 ha commentato l'ospitata di Lory Del Santo, ex-concorrente del programma, entrata nella Casa di Cinecittà proprio per parlare con lui, sua vecchia conoscenza. L'attore, infatti, non avrebbe speso mezza parola per lei durante la sua avventura nella trasmissione, lei che lo ha lanciato in televisione nel 2005, dopo settimane e settimane di tormenti e seccature. Ecco il racconto che Lory Del Santo ha fatto a Mattino Cinque, ripreso poi nella puntata del Grande Fratello Vip:



Quando è uscita la notizia che andavo all’Isola dei Famosi, lui si è fissato di dover venire e mi ha chiesto di fingere che era il mio fidanzato, di inventarmi qualcosa. Ho dovuto cambiare il numero di telefono. Mi chiamava diecimila volte al giorno, mi scriveva messaggi strani. Quando sono andata ai provini de L'Isola dei Famosi l’ho detto agli autori che c'era un mitomane, un folle che mi scriveva tutti i giorni.

Antonio Zequila ha confermato parzialmente il racconto di Lory Del Santo in puntata, ma una volta chiusa la diretta di Canale 5, l'attore ha rivelato ad Antonella Elia che il rapporto fra lui e la vincitrice de L'Isola dei Famosi 3 sarebbero poi proseguite. Cene a lume di candela, baci innocenti? Altroché, vere e proprie effusioni, a sua detta:



Petting? Anche più che petting, ma non siamo andati a letto. Lasciamo perdere i dettagli, ci siamo baciati tanto, manteniamoci eleganti. C'è stato un flirt.

A nulla è valso il tentativo di Antonella Elia di scendere nella "volgarità più bieca". Lory Del Santo avrà occasione di replicare al commento, tornando nella casa di Cinecittà o in diretta da Barbara d'Urso?