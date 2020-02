GF VIP 4, lite accesa tra Pago e Serena Enardu dopo il confronto con Pedro (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 11 febbraio 2020

L'ingresso del fratello del cantante nella casa mette scompiglio nel rapporto tra Pago e Serena.

Giorni complicati per Pago e Serena che continuano a ricucire un rapporto ancora travagliato. Le beghe lasciate in sospeso dopo Temptation Island VIP hanno ritrovato il loro spazio nella casa del Grande Fratello VIP ma il lavoro della coppia è ancora molto difficile da portare avanti. La Enardu è diventata concorrente della casa con l'intenzione di riportare la serenità in amore, ricredendosi della rottura avuta con il suo compagno.

Il compito si sta rivelando molto più complicato "Non mi sento libera" rivela a Signorini che le ha chiesto "Perché ti isoli?". Il conduttore le consiglia di non mettersi crucci in testa anche perché "L'impressione che dai è che non sei completamente felice vicino al tuo uomo".

Pago conferma di aver perdonato Serena ma, dice: "a volte bussano alla porta i fantasmi". Ed ecco che dalla porta rossa fa il suo ingresso Pedro, il fratello del cantante sardo. I due si abbracciano, sorridono. Per qualche secondo sembra tutto sereno tra i due. Pedro apre il capitolo scomodo, lui non sembra affatto convinto della sincerità di Serena (e non solo lui)



C'è un'opinione comune, tutti i tuoi amici pensano che da quando è entrata lei, ti sei chiuso troppo in te stesso. Se lei veramente ti ama, ti aspettava fuori, e ti lasciava fare il tuo percorso. Perchè il 19 e il 21 Gennaio ha messo il like a quell'altro ragazzo?(Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island VIP) Poi entra qui e dice che ti ama.

Pago è convinto di aver fatto una scelta coerente: "L'ho voluta io qui dentro, fidati che tuo fratello sta benissimo e ha bisogno di vivere questa cosa con lei immediatamente, è giusto così, lei mi sembra molto sincera, è Serena come non l'ho mai vista".

Serena, dopo essere stata in confessionale durante il faccia a faccia fra Pago e Pedro esce allo scoperto e risponde alla domanda di Alfonso Signorini: "Perchè hai messo il like a quel ragazzo". Serena: "Perchè Alessandro è un mio amico, e non vuol dire niente".

Provocatoriamente il conduttore chiede "Che ne pensi di questo like?" a Pago che ribatte: "Non mi piace per niente". Nel frattempo la Enardu cerca di giustificarsi come può ma il ritorno dei 'fantasmi' dal passato nominati da Pago combinano uno scontro accesissimo in casa. Mentre Pedro leva i tacchi non senza un'ultima stoccata: "Per me è di cattivo gusto, ora vedetevela voi" la coppia litiga.

Nel frattempo il tentatore Alessandro e la sorella di Serena, Elga, ha detto la sua su Instagram poco dopo la vicenda.