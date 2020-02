Pedro Settembre: chi è il fratello di Pago

Di Sebastiano Cascone lunedì 10 febbraio 2020

Il fratello di Pago si chiama Pedro Settembre

Pago, concorrente della casa del 'Grande Fratello Vip', ha due fratelli: Nunzia e Pedro. Entrambi sono genitori e hanno quindi reso il cantautore zio di due nipotini.

Stasera, lunedì 10 febbraio 2020, Pedro entrerà nella casa del reality show di Canale 5 per un confronto dopo la pace con Serena Enardu. L'uomo, negli scorsi giorni, attraverso un'intervista al settimanale 'Spy', si era espresso negativamente contro questo riavvicinamento:

"Quando Serena è entrata nella casa del Gfvip come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione “rinchiusa” come quella del Gfvip si può perdere la felicità. E sappiamo che l'ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo".

Pedro è già a Roma come testimoniano alcune Instagram Stories pubblicate da Miriana Trevisan sul proprio account Instagram:

Pedro: "Sto scrivendo delle cose che devo comunicare alla persona a me più cara dopo Alice. Che mi tocca fare. Tra poco andiamo a prendere Nicola a scuola. Non vedo l'ora di riempirlo di morsi alle guance".

Scrutando il suo profilo Instagram @pedro_settembre (seguito da quasi 1800 followers) si può tranquillamente sapere che è un personal trainer ed un istruttore di spinning.