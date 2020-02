Carlotta Cocina: La Pupa e il secchione, Instagram, altezza, età, chi è

Di Sebastiano Cascone martedì 11 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Carlotta Cocina

Carlotta Cocina è una delle protagoniste de 'La Pupa e il secchione e viceversa', il programma, condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani, in onda, ogni martedì, in prima serata su Italia 1.

Fa coppia con il latinista De Benedetti.

24 anni, di Roma Un po’ Barbie, un po’ Marylin Monroe, Carlotta è una ragazza molto ambiziosa a cui piace la bella vita e godersi quello che ha da offrirle. Amante del lusso, ha girato il mondo sempre in posti alla moda come Dubai, Miami, Londra, ed è appassionata di moda e shopping (il suo hobby preferito, insieme alle cene con le amiche). È un’esteta e le piace prendersi cura di sé stessa. E' una designer.

Ama la pasta, è una fan sfegatata di Chiara Ferragni e della serie tv, 'Gossip Girl'.

Il suo profilo Instagram @__situation__ conta oltre 140 mila followers.

Così, solo qualche settimana fa, festeggiava il traguardo dei 100 mila followers sui social:

"Oggi per me è un giorno speciale! Il valore del giorno che voglio dedicarvi è: GRATITUDINE...questo perché, partendo già da una base di 45k, in poco più di 10 giorni sono riuscita, grazie a voi, ad arrivare a questi fatidici 100k! Grazie a voi perché il merito è vostro...se penso a chi dice “ma istagram non è reale” oggi mi sento di rispondere che per me voi siete REALI!

Reale per me è il vostro SOSTEGNO che quotidianamente ricevo con MIGLIAIA di direct e mail e messaggi! Voglio assaporare con voi questo momento, godermelo tutto, sentire la felicità nel mio cuore e urlare: “ al primo gradino ci siamo arrivati! INSIEME!” Magari per qualcuno 100k sono solo un numero ma oggi sono qui a dirvi che per me invece siete qualcosa di davvero importante! Un piccolo grande sogno di una ragazza romana che non si arrende e che le prova tutte per riuscire ad essere felice! Ci tengo a fare un altro ringraziamento a mia mamma, alle mie due sorelle e ai miei strettissimi amici per starmi così vicino in tutti i momenti, belli e brutti, di questo percorso che chiamo VITA! Perciò davvero grazie di cuore! ❤️

Ps: next top ——> 1 MILIONE 😎

#teamcarlottacocins"