Grande Fratello Vip: i fantasmi del passato di Pago e Serena, il sogno di Paola Di Benedetto

Di Sebastiano Cascone lunedì 10 febbraio 2020

Grande Fratello Vip: la puntata del daytime di oggi 10 febbraio 2020

Serena Enardu e Pago, durante l'ultimo weekend, si sono confrontati animatamente sulle basi per recuperare definitivamente il rapporto d'amore dopo la fine del 'Grande Fratello Vip'. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' sente di essere rinata ed essersi lasciata finalmente alle spalle l'avventura di 'Temptation Island Vip'. Il cantautore sardo, invece, fatica a voltare pagina perché, ogni tanto, subisce ancora i contraccolpi di un passato non troppo lontano.

Nel corso del daytime, in onda, oggi, 10 febbraio 2020, su Canale 5, l'imprenditrice e il compagno, si sono ampiamente sfogati in confessionale:

Pago "In questo momento noi dobbiamo confrontarci in tutto. Se lei sta male vorrei fare sempre qualcosa per lei. Adesso più di prima. Però, ogni tanto ho ancora dei fantasmi del passato, le mie insicurezze, la rabbia, l'orgoglio. Sono stati mandati in frantumi sette anni. Non tanto tempo fa, parliamo di sei mesi fa".

Serena: "Lui è sempre stato così. Ora non è che tutte le cose che succedono, ti lavi le mani e dici: 'Sono insicuro'. Posso capire una reazione di gelosia legata al fatto che non mi può veder scherzare con un'altra persona. Allora posso capire che può venire a galla quello che è successo. Ma questa situazione non c'entra niente".

Paola Di Benedetto, invece, avverte molto la mancanza del fidanzato Federico Rossi, che, in ogni fuga romantica, le fa trovare, in hotel, un mazzo di rose rosse:

Di Benedetto: "Stanotte l'ho sognato. Ero uscita dal Grande Fratello, lui non lo sapeva. Ed era rimasto di stucco, sorpreso. Poi, mi avvicino, lo trovo molto dimagrito, invecchiato. Come se questa distanza lo avesse logorato. Mi manda davvero in palla questa cosa, ogni giorno. Vado a letto e penso: 'Cosa starà facendo?!', 'Sta uscendo', 'E' andato a ballare', cosa sarà successo?'. Un mese qua dentro e non sai niente. E' dura".