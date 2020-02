Grande Fratello Vip, la prima lite tra Serena Enardu e Pago (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

La prima lite tra Serena Enardu e Pago all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Prima scaramuccia di coppia tra Serena Enardu e Pago all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip' (Qui, il video). I due fidanzati si isolano dal resto del gruppo per un chiarimento:

Serena: "Non è che se dici delle cose, poi, devo fare quello che dici tu".

Pago: "Ma io, per caso, ti ho detto che devi fare qualcosa?! Nella tua vita ha sempre fatto quello che volevi fare e devi continuare a farlo. In questo momento, qui è uguale. E non sarò mai io a dirti quello che devi fare".

Serena: "Però, tu, a volte, fai degli sguardi e degli appunti, su delle cose che tu faresti in maniera diversa. Io questa cosa non la faccio. Sono disappunti che mi condizionano".

Pago: "Se mi dà fastidio una cosa la faccio notare".

Serena: "Non ho bisogno di stare sola. Se avessi avuto bisogno di stare sola sola, te l'avrei detto. Io faccio così"

Pago: "Qui tu sei una concorrente e puoi fare quello che vuoi. Puoi decidere di passare tutto il tempo da sola".

Alcuni atteggiamenti del cantante sono veramente molto difficili da accettare per la compagna (Qui, il video):

Serena: "Se hai ancora bisogno di tempo me ne vado. Non ho problemi, basta che me lo dici. Non è che devo pagare tutta la vita"

La donna si rifugia in bagno per smaltire la rabbia e, poi, ritorna tra le braccia del proprio amato per spiegare le proprie ragioni:

Serena: "Io non metto bocca sulle tue amicizie. E ce ne sarebbe da dire. Tu sei capace di farti venire il malumore anche per questo motivo. Nella vita reale e qui fuori. A me pesa. Non ti rendi conto".