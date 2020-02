Lewis Capaldi: Sanremo, canzoni, Before you go, YouTube, album

Di Fabio Morasca giovedì 6 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Lewis Capaldi.

Lewis Capaldi è un cantautore britannico, nato a Whitburn, il 7 ottobre 1996.

Capaldi sarà tra gli ospiti internazionali che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston, durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Il cantautore scozzese è stato scoperto dal suo manager, Ryan Walter, attraverso il proprio account su SoundCloud.

La carriera di Lewis Capaldi è iniziata con la pubblicazione del suo primo EP, intitolato Bloom, nel 2017. Successivamente, il cantautore 23enne ha pubblicato il singolo Bruises che ha raggiunto velocemente 28 milioni di stream su Spotify.

Sulla scia di questo primo successo, Lewis Capaldi ha supportato Rag'n'Bone Man, nel suo tour europeo, i Milky Chance, nel loro tour nordamericano del 2018, Niall Horan, in due date del suo Flicker World Tour, sempre nel 2018, Sam Smith, nel suo The Thrill of It All European Tour, e la rock band indie irlandese Kodaline in un loro concerto a Belfast. Lewis Capaldi si è esibito anche in occasione di numerosi festival: Lollapalooza, Bonnaroo, Firefly, Mountain Jam, Osheaga, Reading & Leeds Festival, Rize e TRNSMT.

Nel 2018, Lewis Capaldi ha pubblicato il suo secondo EP intitolato Breach.

Nel 2019, invece, il cantautore scozzese ha conquistato l'Europa, l'Asia e l'Australia con il singolo Someone you loved. Il singolo ha occupato la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito per 7 settimane.

Il suo album di debutto si intitola Divinely Uninspired to a Hellish Extent ed è stato pubblicato nel maggio del 2019.

Nell'ottobre 2019, sempre il singolo Someone You Loved è riuscito a conquistare anche la posizione numero 1 della Billboard Hot 100, la prestigiosa classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti. Era dal 1981 che un artista scozzese non riusciva in questo intento.

Il suo ultimo singolo in ordine di tempo è Before you go, contenuto nell'Extended Edition del suo primo album Divinely Uninspired to a Hellish Extent.