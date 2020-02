Luigi Mario Favoloso, mamma Loredana Fiorentino sogna il Grande Fratello?

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Le novità sul Grande Fratello, Isola dei Famosi e Ballando con le stelle

Il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, riporta una succosa indiscrezione che riguarda la prossima edizione del 'Grande Fratello' nip che dovrebbe vedere la luce a partire dal prossimo autunno. Una delle protagoniste dell'ultima stagione televisiva, Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso, potrebbe sbarcare in un reality molto famoso di Canale 5:

"In queste ultime settimane sta spopolando in tv tal Loredana Fiorentino, 49, madre di Luigi Mario Favoloso, 32, ex “scomparso” ed ex fidanzato di Nina Moric. Loredana, attrice di teatro non professionista, ha in realtà una sola e unica ambizione: partecipare alla prossima edizione del GF Nip. Ce la farà a realizzare il suo sogno? Ah, saperlo..."

Nella rubrica, Ah saperlo... Chicche di gossip, curata da Alberto Dandolo, si anticipano anche le manovre per altri reality di questa stagione. Tra i concorrenti della prossima edizione di 'Isola dei Famosi', condotta da Ilary Blasi (con inviato Alvin) "potrebbe esserci la annunciatrice Alessandra Canale...".

Grandi manovre anche per 'Ballando con le stelle': "Si sussurra che l’instancabile Milly Carlucci, 65, stia da alcune settimane corteggiando professionalmente Veronica Berti, 36, moglie di Andrea Bocelli. Sogna di convincerla a partecipare in qualità di concorrente alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Lei, pur lusingata, nicchia. Più probabile che lei e il noto consorte partecipino allo show di Rai 1 come ballerini per una notte".