Roberto Benigni: Sanremo 2020, età, figli, moglie, oggi

Roberto Benigni: Sanremo 2020

6 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip, su Roberto Benigni

Roberto Remigio Benigni è nata a Castiglion Fiorentino il 27 ottobre 1952 sotto il segno dello Scorpione. Ha 67 anni. E' un attore, comico, regista e sceneggiatore italiano.

E' sposato dal 26 dicembre 1991 con Nicoletta Braschi. Non ha figli. I suoi genitori, Luigi Benigni e Isolina Papini erano entrambi contadini.

Benigni: "È il suo ingresso nella mia vita, c'è un prima e dopo di lei. Nel prima, tutto era farsa: la commedia senza la presenza femminile è come una vita a metà, non la si può concepire. Da allora, abbiamo fatto tutto insieme come una compagnia teatrale, è stata sua l'idea di darci libertà producendo noi i nostri film. Mi ha dato verità. Mentre volavo, mi ha riportato con i piedi per terra, e io non riesco a immaginare un altro volto, un'altra presenza, un altro respiro che non sia lei. Per me è una benedizione. Lo è stata davvero" (Vanity Fair, ottobre 2016).

In gioventù, è stato in seminario.

Ha tre sorelle: Bruna (1945), Albertina (1947) e Anna (1948).

Sarà l'ospite di eccezione della terza serata del 'Festival di Sanremo 2020'.

Non ha Instagram, Facebook e Twitter.

Ha 9 lauree honoris causa in Italia e un dottorato in legge dall'università di Toronto, in Canada.

Ha vinto l'Oscar come Miglior Colonna Sonora a Nicola Piovani, Miglior Film Straniero e Miglior Attore Protagonista per 'La vita è bella'.

Si è guadagnato una Medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte e Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.