Grande Fratello Vip, Andrea Denver: "Sposerei la mia fidanzata Anna" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Andrea Denver sposerebbe la fidanzata Anna Wolf: la confessione al Grande Fratello Vip

Oggi pomeriggio, Andrea Denver, concorrente del 'Grande Fratello Vip 4', si è appartato con Pago e Serena Enardu per parlare di amore ed, in particolare, del suo rapporto con la fidanzata Anna Wolf, a cui è legato sentimentalmente da oltre un anno e mezzo.

Il modello veronese ha sempre manifestato la volontà di mettere su famiglia con la compagna americana ma, ai compagni d'avventura, ha evidenziato un reale problema logistico di convivenza perché la ragazza non ha intenzione di trasferirsi nel nostro Paese. Ha il timore di soffrire della mancanza di famiglia e amici.

Ecco le parole dell'influencer (Qui, il video):

Denver: "In passato abbiamo avuto qualche periodo di crisi che, poi, è passato. Lei adora l'Italia ma non vuole lasciare la sua famiglia. Io le dico sempre: "Ho 28 anni e voglio iniziare a pensare al dopo". Ad un progetto assieme. Lei ha 25. Io con lei mi sposerei. Ogni tanto, la vedo un po' immatura. Più volte, all'inizio, lei diceva: 'Non so se sono pronta'. Io sono arrivato inaspettatamente nella sua vita. Lei era single, stava bene, aveva la sua vita. Adesso è lei che, ogni tanto, tocca l'argomento. Io ho paura quando mi fa questi discorsi. Le americane sono particolari. Un giorno si svegliano in un modo, il giorno dopo in un altro".