Marina Occhiena: oggi, ricchi e poveri, vita privata, chi è?

Di Marco Salaris mercoledì 5 febbraio 2020

Marina Occhiena è nata a Genova il 19 marzo 1950. Ha 69 anni (nel 2020 ne compie 70). E' alta 1 metro e 72 centimetri. E' del segno dei pesci. Ha i capelli biondi e ricci. E' una cantante ed un'attrice.

Nel 1965, a soli 15 anni muove i primi passi nel mondo della musica. Pubblica il suo primo brano A poco a poco solo con il suo nome, Marina. La gavetta prosegue nel tempo con il suo primo 45 giri dove canta i suoi brani da solista.

Conosce Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu, dal loro legame nasce l'unione dei Ricchi e Poveri con la quale inizia la scalata al successo. Sale sul palco dell'Ariston di Sanremo per 5 volte: dal 1970 al 1973 e nel 1976. Le partecipazioni sarebbero dovute diventare sei, ma nel 1981 è protagonista di una famigerata vicenda con Angela Brambati. Poco prima di cantare il successo Sarà perché ti amo scoppiano i dissapori interni con la collega del quartetto (si narra per un presunto flirt con Marcellino Brocherel, allora sposato con Angela) per questo sceglie di abbandonare il quartetto, tanto che i Ricchi e Poveri gareggiano - comunque - in tre.

Si lancia nella carriera da solista ma non ha il successo sperato.

Tenta anche la strada cinematografica, partecipa a film di registi come Biagio Proietti, Bruno Gaburro, Angelo Antonucci, Lino Procacci.

Partecipa come concorrente alla quarta edizione de L'isola dei famosi condotta da Simona Ventura.

La sua vita sentimentale è stata occupata per tempo dal cantautore Franco Califano con la quale si fidanzò nei primissimi anni di attività dei Ricchi e Poveri. In un'intervista al settimanale stop dichiarò:



Siamo stati una coppia per quasi due anni. Praticamente un record per lui che era abituato ai “mordi e fuggi”. Franco è stato il mio primo fidanzato. Avevo 17 anni. Gli volevo bene e gli sono rimasta sempre molto affezionata. Vederlo dentro la bara, il giorno del suo funerale, è stato orribile. Ma non ho potuto fare a meno di dargli l’ultimo saluto. Franco era un ragazzo timido, chiuso. Quando si sentiva in imbarazzo si toccava sempre la basetta sinistra con la mano destra. Era carino e dolce, poi col tempo, credo con la complicità del successo e del contatto col pubblico, si è trasformato. Ma io lo ricordo com’era prima

E' stata insieme al paroliere Cristiano Minellono e, successivamente, sposa il ginecologo Giuseppe Giordano dalla quale avrà un figlio nel 1997, Gionata.

Marina Occhiena ha un profilo Instagram poco frequentato, si contano meno di 200 followers. La sua unica foto è datata giugno 2017. E' anche su Facebook.