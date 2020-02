Carlotta Mantovan: Fabrizio Frizzi, figlia, Miss Italia, Instagram

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan è nata a Mestre il 26 dicembre 1982 sotto il segno del Capricorno. Ha 37 anni. E' un'ex modella, giornalista e conduttrice televisiva italiana. E' mamma di una bambina, Stella, nata il 3 maggio 2013. E' stata sposata con Fabrizio Frizzi dal 2014 (dopo dodici anni di fidanzamento) fino alla morte del conduttore (che, oggi, 5 febbraio 2020, avrebbe compiuto 62 anni) avvenuta il 26 marzo 2018 per un'emorragia cerebrale.

La cerimonia nuziale si è tenuta a Roma, presso la parrocchia di San Gabriele Arcangelo in Viale Cortina d’Ampezzo.

E' un volto di 'Tutta Salute' su Rai3. Ha partecipato a 'Miss Italia' nel 2001 piazzandosi al secondo posto e l'anno dopo è stata una concorrente di 'Veline'.

E' alta 173 cm e pesa 59 kg.

Ama molto i cavalli e praticare equitazione.

Il suo profilo Instagram @carlottamantovan2612 è stato seguito da oltre 64 mila followers.

Oggi, si divide tra tv e il ruolo di mamma: "Come tante donne, mi divido tra il lavoro e gli impegni da genitore. Io adoro fare la mamma e faccio di tutto per organizzare al meglio la vita della mia Stella. E, insieme, per essere pronta ogni mattina, per la diretta su Raitre di Tutta salute. Mi diverto con Stella nel tempo libero. Facciamo passeggiate, andiamo al cinema e soprattutto chiacchieriamo tanto, per me il nostro dialogo è fondamentale. Mi alzo presto, la sveglio e la preparo e poi di corsa a scuola. Andiamo sempre di fretta la mattina perché Stella è una che tira tardi e io lascio dormire fino all'ultimo minuto" (Fonte Di Più Tv)