Massimo Ranieri: oggi, età, Sanremo 2020, canzoni, Tiziano Ferro

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Massimo Ranieri

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è nato a Napoli il 3 maggio 1951 sotto il segno del Toro. Ha 68 anni. E' un cantante, attore, conduttore televisivo, doppiatore, regista teatrale e showman italiano.

Quinto di otto figli, Gianni, come lo chiamavano in famiglia, cresce nel Pallonetto di Santa Lucia, zona popolare dell'elegante quartiere napoletano di San Ferdinando, vivendo in una casa poverissima composta da un solo vano al quinto piano di un vecchio stabile.

Si guadagna da vivere facendo svariati lavori (garzone di panettiere, fattorino, ragazzo di bottega, commesso, barista e intrattenitore nelle cerimonie). Da bambino viene costretto dai più grandi a cantare per i turisti, ma siccome non vuole i compagni lo portano a forza su uno scoglio e lui è costretto a esibirsi perché non sa nuotare e deve aspettare che lo riportino sulla terraferma.

E' stato legato sentimentalmente all'attrice Barbara Nascimbene, alla cantante lirica Leyla Martinucci (di 35 anni più giovane di lui) e la cantante Franca Sebastiani, madre della sua unica figlia, Cristiana, nata nel 1970 e riconosciuta solo dopo diversi anni. Oggi Massimo Ranieri è single.

È alto 177 cm e 71 kg.

Il suo profilo Instagram @ranieri_official è seguita da oltre 26 mila followers. La pagina ufficiale Facebook @massimoranieriofficialpage conta più di 163 mila seguaci. L'account Twitter @ranieri_calone ha oltre 12 mila utenti.

Nella sua prima tournée in America si faceva chiamare Gianni Rock.

Tra i suoi successi, 'Rose rosse', 'Perdere l'amore', 'Se bruciasse la città'.

Stasera, 5 febbraio 2020, prenderà parte alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, e duetterà con Tiziano Ferro.