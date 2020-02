Uomini e Donne, il ballo del cocco tra Gemma e Emanuele (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 4 febbraio 2020

L'ambiguo ballo che ha movimentato e divertito nella puntata del trono over.

La puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over si è aperta come d'abitudine con Gemma e il suo sfogo contro Tina Cipollari dopo che, la scorsa settimana, si è presentato per lei un nuovo cavaliere, Emanuele pronto a corteggiarla. L'opinionista anche stavolta non è convinta del coinvolgimento di Gemma nei confronti dell'aitante uomo che, intanto, oggi l'ha invitata ad un appassionante ballo ribattezzato 'il ballo del cocco'.

La Galgani - in un primo momento restìa sul lasciarsi andare - alla fine cede alle 'lusinghe' di Tina e Gianni lanciandosi nell'appassionante mossa ambigua della danza. Il gioco come sempre consiste nel far salire il cocco dalla parte bassa del ventre in su ma la posizione naturalmente ha destato le ironie del pubblico in studio che non smetteva di ridere guardando la coppia alla prova, guardare per credere.