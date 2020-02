Kim Rossi Stuart: chi è, figli, moglie

Di dr. apocalypse martedì 4 febbraio 2020

Padre di due bimbi, Kim Rossi Stuart ha sposato Ilaria Spada nel 2019.

Claudio Santamaria: chi è, moglie, figli Tra gli ospiti di Sanremo 2020 anche Claudio Santamaria, volto de Gli anni più belli, nuovo film di Gabriele Muccino. 50 anni all'anagrafe, Kim Rossi Stuart sarà questa sera ospite al Festival di Sanremo per presentare Gli anni più Belli, nuovo film di Gabriele Muccino. Un atteso ritorno in sala per l'attore romano, a quattro anni dalla regia di Tommaso, da lui stesso interpretato. Esploso a fine anni '80 grazie al ruolo di Anthony Scott ne Il ragazzo dal kimono d'oro, Kim Rossi Stuart ha tre sorelle, ovvero Ombretta, Loretta e Valentina, quest'ultima attrice come lui.

Debuttante alla regia nel 2005 con il film Anche libero va bene, presentato al Festival di Cannes, Kim ha vinto nel corso della sua carriera un David, 3 Nastri d'Argento, due Globi d'Oro e 3 Ciak d'oro.

Nel 2005 Kim è rimasto vittima di un grave incidente motociclistico, dal quale si è poi fortunatamente ripreso, mentre nel 2011 è diventato padre di Ettore, avuto da Ilaria Spada, sposata il 4 marzo 2019 a Rieti dopo 8 anni d'amore. La scorsa estate è nato il secondogenito della coppia, da sempre legatissima alla propria privacy.