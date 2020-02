Elettra Lamborghini contro un hater: "Hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane"

Di Sebastiano Cascone martedì 4 febbraio 2020

Elettra Lamborghini risponde ad un haters su Twitter

Elettra Lamborghini, protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone Musica (E il resto scompare), tra un'intervista, uno shooting ed una prova ha avuto modo di rispondere agli haters su Twitter. In particolare, un utente anonimo le ha dato della "Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa".

La risposta della Twerking Queen non si è fatta attendere:

"Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo... mi dispiace... pisellino".

Nelle scorse ore, la giovane interprete ha fatto parlare di sé anche per alcune Instagram Stories in cui campeggia, su un comodino, un fallo finto che, forse, come portafortuna sui generis, ha esorcizzato la tensione della gara.

Come si può non amarla?

Elettra Lamborghini - scheda

Elettra Lamborghini è nata nel 1994 a Bologna. Coltivando la sua passione per il mondo della musica e dello spettacolo, esordisce nel 2015 come ospite durante lo show televisivo "Chiambretti Night". Nel 2016 ha partecipato al "Super Shore", trasmesso in Spagna e America Latina. Nello stesso anno è stata tra i protagonisti del docu-reality "#Riccanza". Nel 2017 ha preso parte al programma spagnolo "Gran Hermano Vip" e poi in Inghilterra al "Geordie Shore". A settembre dello stesso anno comincia la sua vera e propria carriera musicale con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo "Lamborghini RMX", partecipando l'anno seguente ai Wind Music Awards 2018.

Nel febbraio 2018 ha pubblicato il suo primo singolo da solista, intitolato "Pem Pem", che è stato certificato con due dischi di platino, collezionando oltre 100 milioni di visualizzazioni per il video originale e oltre 60 milioni di streams. Nel mese di giugno ha condotto il programma "Ex on the Beach Italia", mentre a settembre ha pubblicato il suo secondo singolo, intitolato "Mala" (certificato disco d'oro). Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio durante la sesta edizione del programma "The Voice of Italy" in onda su Rai2. Il 27 maggio dello stesso anno ha annunciato il suo primo album in studio "Twerking Queen", uscito poi il 14 giugno, che vanta le collaborazioni di Pitbull, Sfera Ebbasta, Gue Pequeno e MC G15.