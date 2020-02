Sonny Di Meo: chi è, Uomini e Donne, età, Instagram

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Sonny Di Meo

Sonny Di Meo è un corteggiatore di Sara Shaimi del trono classico di 'Uomini e Donne'. E' originario di Milano. Il suo vero nome è Salvatore. E' appassionato di viaggi, cinema, sport. Dedica molto tempo alla palestra.

Il suo profilo ufficiale Instagram @sonnydimeo conta quasi 8 mila followers.

Ha lavorato, in passato, per una compagnia americana. Parla diverse lingue. Il suo sogno nel cassetto? Diventare un affermato imprenditore.

"Sono convinto che questa esperienza possa insegnarmi tanto. Negli anni ho imparato che sto bene da solo quindi, oggi non è di una donna qualunque che voglio innamorarmi. Non è facile, ma non voglio accontentarmi" (Fonte Uomini e Donne Magazine, gennaio 2020"

Ad oggi, tra il ragazzo e la tronista del programma di Maria De Filippi non è ancora scoccato un bacio perché la ragazza non si fida ciecamente del suo modo di essere:

"Sara non riesce a fidarsi del mio modo di parlare: le sembra programmato. Sento il desiderio di far capire quello che penso davvero. Non sono il tipo da risposte secche, mi esprimo in base alle mie emozioni e voglio che traspaiono".

Ad oggi, il suo 'rivale' in amore è Giuseppe Nastasi. Riuscirà a far breccia nel cuore della bella Sara?