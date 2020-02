Lorenzo Riccardi: Uomini e Donne, età, fidanzata, nuovo opinionista, chi è?

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi è il nuovo opinionista del trono classico di 'Uomini e Donne' accanto Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore. Ha 23 anni e attualmente vive a Latina con la fidanzata Claudia Dionigi. La coppia si divide tra la città laziale e Milano, dove abita la famiglia dell'ex tronista.

Hanno un cane di nome Arlette.

E' stato vicino alla partecipazione come concorrente del 'Grande Fratello Vip 2020.

E' un ex meccanico.

"Le cose tra me e Claudia procedono a gonfie vele, ma se dovessimo ritrovarci a nutrire dei dubbi sul nostro rapporto, allora non escluderei questa opzione. Intanto, per non restare troppo tempo lontano dal mare e dalla sabbia proverò a partecipare all'Isola dei Famosi (ride, ndr). Mi piacerebbe mettermi alla prova e vedere con i miei occhi se è veramente dura come la descrivono" (Fonte Uomini e Donne Magazine, gennaio 2020)

Il ragazzo sogna di mettere su famiglia con la propria compagna:

"Spero un bravo padre, del resto non mi interessa. Mi piacerebbe realizzarmi sul lavoro e non ho mai fatto mistero che mi il mondo della televisione mi piaccia tanto, ma non perché ami le telecamere bensì perché credo che sia il mezzo più potente per entrare in contatto con le persone. Mi piace far ridere chi ho davanti e la tv mi permette di far divertire il pubblico. Oggi è molto facile finire sotto i riflettori., ma non è semplice essere diversi, spiritosi, trasportare le persone. Ora sono giovane, ho solo ventitré anni, perciò non so cosa abbia in serbo per me il futuro, ma vorrei potermi ritagliare un mio posto dentro questa magica scatola".

Il profilo ufficiale Instagram @lorenzo.riccardi17 conta oltre 1.2 milioni di followers.