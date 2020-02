Pamela Anderson divorzia da Jon Peters dopo 12 giorni

Di dr. apocalypse domenica 2 febbraio 2020

Separazione choc tra Pamela Anderson e Jon Peters, sposi da 12 giorni.

È durato quanto un gatto in tangenziale il matrimonio tra Pamela Anderson e Jon Peters, sposi in gran segreto lo scorso 20 gennaio. L'ex bagnina di Baywatch, alle sue quinte nozze, ha infatti annunciato all'Hollywood Reporter il divozio lampo, dopo appena 12 giorni.

Mi sono commossa nel vedere l’accoglienza che ha ricevuto la notizia del matrimonio tra me e Jon. Saremmo molto grati per il vostro ulteriore supporto visto che abbiamo deciso di prenderci del tempo per rivalutare ciò che vogliamo dalla vita. La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Per questo abbiamo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio. Rispettate la nostra privacy, grazie.

Non si può quindi parlare di 'divorzio' a tutti gli effetti, ma di una 'pausa di riflessione' a meno di due settimane dalle nozze. L'ennesimo colpo di scena in casa Pamela, al quinto matrimonio come Jon. I due avevano iniziato a frequentarsi negli anni '80, per poi ritrovarsi dopo oltre 30 anni. Al matrimonio del 20 gennaio scorso avevano partecipato anche i due figli della Anderson e le tre figlie di Peters, oltre ad una delle sue ex mogli, Christine Forsyth-Peters.

Jon Peters non ha voluto rilasciare commenti, mentre Pamela è volata in Canada.