Raz Degan: fidanzata Stuart, oggi, Instagram, altezza

Raz Degan è uno degli ospiti di stasera di Live - Non è la d'Urso, il programma di infotainment domenicale condotto da Barbara d'Urso. Conosciamolo meglio.

Nato in Israele nel kibbutz di Sde Nehemia, dopo il servizio militare a 21 anni inizia a lavorare come modello, raggiungendo la fama in Italia soprattutto grazie allo spot per un amaro nel quale pronuncia il claim diventato tormentone "Non sono fatti miei".

Da quel momento le porte dello showbiz si spalancano per il giovane modello di origine israeliana: per lui arrivano un cameo nel 1994 in Pret-a-porter di Robert Altman e una parte in Sorellina e il principe del sogno, miniserie di Canale 5 diretta da Lamberto Bava, mentre nel 2004 recita nei panni del persiano Dario III nel kolossal Alexander di Oliver Stone.

Nel 2010 invece Raz ha un periodo di grande attività in tv: è concorrente di Ballando con le Stelle e conduce Mistero su Italia1. Sette anni dopo vince l'Isola dei Famosi, battendo al fotofinish il modello Simone Susinna.

Uno dei momenti più intensi del reality show in quella edizione è stato l'abbraccio con Paola Barale, ex valletta de La Ruota della Fortuna: i due sono stati insieme dal 2002 al 2008 per poi tornare insieme e lasciarsi nuovamente nel 2015.

Oggi Raz Degan, alto 1,83 m, è fidanzato con Stuart.

