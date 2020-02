Elena Sofia Ricci: chi è, marito, figli, altezza

Di Ivan Buratti sabato 1 febbraio 2020

Gossip, curiosità e vita privata dell'attrice italiana di successo

Scopriamo meglio insieme il profilo di Elena Sofia Ricci, amatissima attrice italiana, che tanti telespettatori fa divertire nei panni di Suor Angela nella fiction Rai "Che Dio ci aiuti". Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lei!

Nata a Firenze il 29 marzo 1962 (alta 1.67 metri), sotto il segno dell'Ariete, Elena Sofia Ricci è la figlia dello storico Paolo Barucchieri e della sceneggiatrice Elena Ricci Poccetto. All'inizio della carriera, l'attrice scelse di adottare come cognome quello della madre. Il primo grande ruolo lo ottiene sotto la direzione di Pupi Abati nel film Impiegati del 1984, che le permette di ottenere il Globo d'oro come migliore attrice rivelazione. L'anno successivo, con Io e mia sorella di Carlo Verdone, conquista un David di Donatello nella categoria Miglior attrice non protagonista, a. cui segue il Premio Flaiano Film Festival e un secondo David di Donatello - stavolta come attrice protagonista - per il film Ne parliamo lunedì. Tra i ruoli al cinema che ricordiamo con particolare attenzione quelli in In nome del popolo sovrano (Luigi Magni, 1990), Stefano Quantestorie (Maurizio Nichetti, 1993), Mine Vaganti e Allacciate le cinture (Ferzan Özpetek, rispettivamente 2010 e 2014).

Oltre a recitare per grandi registi cinematografici, Elena Sofia Ricci si è fatta conoscere anche per aver preso parte a molte produzioni seriali per la tv: da Caro Maestro con Marco Columbro ad Orgoglio, da I Cesaroni a Che Dio ci aiuti.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Elena Sofia Ricci è stata sposata col collega Pino Quartullo, da cui ha avuto una figlia di nome Emma. Dopo essersi lasciata con l'attore, la donna ha intrapreso una relazione col musicista Stefano Mainetti, con cui ha avuto un'altra figlia, Maria. Mai finita al centro della cronaca rosa, i pettegolezzi sul suo conto sono pari a zero, complici la schiettezza e la sincerità che ne contraddistinguono da sempre la propria eleganza e charme.