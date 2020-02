Beatrice Valli: Marco Fantini, figli, età, incinta

Di Marcello Filograsso sabato 1 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Beatrice Valli

Sta per diventare mamma Beatrice Valli, fidanzata e promessa sposa dell'ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, Marco Fantini.Conosciamola meglio.

Nata nel 1995 e proveniente dall'Emilia Romagna, Beatrice diventa nota per la partecipazione alla trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 in qualità di corteggiatrice di Marco Fantini, tronista che era stato corteggiatore di Anna Munafò, ma che poi aveva deciso di optare per Emanuele Trimarchi.

Marco in quell'occasione sceglie proprio Beatrice, ma la coppia scoppia dopo pochi mesi dalla fine del programma. Fortunatamente i due si ritrovano e mettono su famiglia: Beatrice è madre di Alessandro, nato da una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi, mentre Marco l'ha resa madre due anni fa di Bianca. Adesso aspettano un altro bambino.

Di recente Marco ha proposto a Beatrice, nel corso di una vacanza a Parigi, di diventare sua moglie.

Foto: account Instagram Beatrice Valli