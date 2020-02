Diana Del Bufalo: Amici, Cristiano Caccamo, fidanzato, chi è

Di Marcello Filograsso sabato 1 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Diana Del Bufalo

Il nome di Diana Del Bufalo è diventato molto popolare nelle ultime settimane per via della storia, giunta ormai al capolinea, con il conduttore e regista Paolo Ruffini. Conosciamola meglio.

Conduttrice, attrice e cantante, Diana nasce a Roma l'8 febbraio del 1990 e vent'anni dopo partecipa ad Amici di Maria De Filippi. La concorrente si fa notare da subito per la sua simpatia, tant'è che vero che quando viene eliminata nello stupore generale Platinette si spoglia per protesta trasformandosi nella sua versione borghese, ovvero Mauro Coruzzi.

Tuttavia per lei si aprono presto le porte dello showbiz: la Gialappa's Band la vuole subito nel divertente Mai Dire Amici, diventando nel 2015 conduttrice di Colorado, il varietà comico di Italia1. In quella occasione, Diana, reduce da una relazione con il cantante Francesco Arpino, conosce il collega Paolo Ruffini. I due diventano una coppia anche nella vita.

I due hanno una storia dal 2015 al 2019: prima di fidanzarsi con lei il comico toscano era sposato con Claudia Campolongo, ma in un'intervista a Verissimo il diretto interessato smentisce di aver lasciato la moglie per Diana. In realtà anche la relazione tra Diana e Paolo ha alti e bassi, fino a quando i due non si lasciano dopo 4 anni e viene alla ribalta la confessione di Vanya Stone, che sostiene di essere stata scartata da La Pupa e Il Secchione e viceversa, docureality condotto da Ruffini, dopo aver avuto un flirt con lui.

Attualmente Diana è tornata single, smentendo di avere un legame sentimentale con il collega Cristiano Caccamo, in realtà da tempo il suo migliore amico. Da domenica 2 febbraio sarà impegnata in Enjoy - Ridere fa bene, al fianco di Diego Abatantuono.

Foto: account Instagram Diana Del Bufalo