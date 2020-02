Ciro Immobile: moglie, figli, età, altezza, gol

Di Fabio Morasca sabato 1 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Ciro Immobile.

Ciro Immobile è un calciatore della Lazio e della nazionale azzurra, nato a Torre Annunziata il 20 febbraio 1990.

Nel corso della sua carriera, Immobile ha vestito le maglie di Juventus (con cui ha fatto il proprio esordio in Serie A a 19 anni), Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund e Siviglia. Il calciatore 29enne gioca con la maglia della Lazio dalla stagione 2016/17.

Per quanto riguarda la nazionale azzurra, Ciro Immobile è sceso in campo con la maglia dell'Italia in 39 occasioni, segnando 10 gol.

Al momento della pubblicazione di quest'articolo, il calciatore napoletano ha giocato 355 partite ufficiali, segnando 190 gol in totale. Con la sua attuale squadra, la Lazio, Immobile ha segnato 112 gol in 160 partite ufficiali.

Nel suo palmares, troviamo una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, una Supercoppa di Germania e un campionato di Serie B. A livello individuale, Immobile ha vinto due volte il titolo di capocannoniere della Serie A.

Ciro Immobile è sposato con Jessica Melena: il calciatore ha conosciuto la propria moglie in un locale a Pescara ai tempi della sua esperienza con il club abruzzese. Nel giro di pochissimo tempo, sono andati a convivere. Dopo circa 6 mesi, Jessica Melena ha scoperto di essere in attesa del loro primo figlio.

La coppia ha tre figli: Michela, nata nel 2013, Giorgia, nata nel 2015, e Mattia, nato l'anno scorso.

Ciro Immobile e Jessica Melena si sono sposati il 23 maggio 2014 durante una cerimonia che si è tenuta a Chieti.

Inizialmente, la coppia aveva un profilo Instagram condiviso ma, successivamente, hanno deciso di aprire due profili Instagram distinti. Entrambi i profili sono molto seguiti: Ciro Immobile è a quota 943mila follower mentre Jessica Melena è seguita da 848mila follower.

Ciro Immobile è alto un metro e 85 cm.