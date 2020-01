Serena Enardu: chi è l'ex fidanzata di Pago del Grande Fratello Vip

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Serena Enardu

Serena Enardu ha 43 anni. E' nata a Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari. Nel 2007, è diventata nota al pubblico partecipando come tronista ad Uomini e Donne accanto ad Angela Artosin. Ai tempi, scelse l'ex calciatore Giovanni Conversano. Ha un figlio di 14 anni.

E' l'ex fidanzata di Pago, concorrente del Grande Fratello Vip 4. La coppia si è detto addio dopo la partecipazione alla seconda stagione di 'Temtpation Island Vip'.

"È difficile spiegare quello che mi è successo. Lui ha detto di essere sempre lo stesso, ma non è così. Quello che ha vissuto lo ha fatto soffrire ma anche ragionare. Ha ammesso le sue mancanze, ha capito e tutta questa sofferenza Io ha reso una persona aperto all'ascolto e alla condivisione dei suoi stati d’animo. Qualcosa che non c’era più da tempo. Ecco perché, anche se a lui farà arrabbiare sentirmelo diro, cono convinta che Temptation sia stato importante nelle nostre vite: ci ha cambiati. Io ho riscoperto quanto per me lui fosse importante. E anche se è difficile da dire, ringrazio quel programma perché, dal nostro ultimo confronto a Uomini e Donne, quando vedo Pago mi batte il cuore. Non mi succedeva qualcosa di simile da tanto tempo: quel disagio che ti agita lo stomaco appena lo hai vicino. Tutto quello che è successo è stato come cadere in un burrone, ma se dovessimo riuscire a superarlo, credo che potremmo essere una delle coppie più belle del mondo".

Stasera, venerdì 31 dicembre 2020, incontrerà, per la seconda volta, all'interno della casa del reality di Canale 5, l'ex compagno per un chiarimento definitivo. Ha intenzione di riconquistarlo.

Ha una sorella gemella Elga. Suo cognato è Diego Daddi.

"Sono divisa a metà. Mi piacerebbe che Pago vincesse il reality, perché credo che se lo meriti. Dall'altra parte lo vorrei fuori subito (sorride, ndr). Non voglio fare progetti, però spero che esca da quella casa single, perché in queste situazioni è facile che si creino delle forti confidenze. Che dire, se poi dovesse innamorarsi, soffrirò ma sarò felice per lui perché merita di stare bene (Fonte Uomini e Donne Magazine, gennaio 2020).