Meghan Markle cerca un agente a Hollywood: ritorno imminente sul set?

Di Giorgia Iovane venerdì 31 gennaio 2020

La duchessa del Sussex Meghan Markle starebbe cercando un agente che la rappresenti sul mercato cinematografico e televisivo hollywoodiano: ritorno sul set imminente?

Meghan Markle goes to Hollywood? Sembrerebbe di sì, stando a quanto pubblicato dal DailyMail che cita alcune dichiarazioni affidate da 'insiders' a US Weekly. La duchessa del Sussex, non più Altezza Reale dalla prossima primavera, starebbe infatti attivamente cercando un agente che la rappresenti in quel di Hollywood: potrebbe trattarsi di un segno concreto di un ritorno sui set dopo il passo indietro dai doveri della Famiglia Reale annunciato dal Principe Harry a inizio anno.

I rumors che vogliono la duchessa Meghan seriamente intenzionata a tornare sulle scene si moltiplicano ormai da mesi, ancor prima che arrivasse l'annuncio a sorpresa delle dimissioni da senior members della Royal Family. Per il momento Meghan ed Harry si godono una seconda luna di miele in Canada, diventato il loro buen ritiro con villa extralusso (e ci mancherebbe) sull'Isola di Vancouver, lì dove hanno anche trascorso le vacanze di Natale. Scatti recenti hanno immortalato Meghan sorridente a passeggio con il figlio Archie e i due cani di famiglia, lontana anni luce dalla rigidità vista in questi (pochi) mesi di vita a Corte.

Se la nuova vita sembra essere particolarmente congeniale alla Duchessa, è anche vero che avendo rinunciato all'appannaggio reale la coppia deve trovare mezzi di sostentamento. Vedremo se quanto rivelato da fonti vicine ai Sussexes si trasformerà davvero in un nuovo impegno cine-tv per Meghan Markle.