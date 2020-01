Elisa De Panicis: "Maxi Lopez? Mai uscita con ragazzi biondi e persone fidanzate" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 gennaio 2020

Elisa De Panicis mai stata con Maxi Lopez: la conferma a Pomeriggio 5

Negli ultimi giorni, tutti gli appassionati del 'Grande Fratello Vip' aspettano una risposta da Elisa De Panicis. Il direttore di 'Chi', nel corso dell'ultima puntata del reality di Canale 5, ha lanciato una bomba che riguarda anche l'opinionista Wanda Nara. Secondo il giornalista, infatti, l'ex gieffina avrebbe avuto una relazione con Maxi Lopez, ai tempi del matrimonio con Wanda, rendendola di fatto 'cornuta' come sottolineato, ironicamente, anche dalla stessa diretta interessata.

La giovane influencer, per placare il gossip sul nascere, nelle ore successive, ha postato un commento su Instagram chiarendo, una volta per tutte, il chiacchiericcio:

De Panicis: "Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico. Ieri ridevo solo perché a volte si dicono cose così assurde pur di parlare, quindi mi faccio una risata... i biondi non sono proprio il mio genere! Per quanto riguarda Andre, beh aspetto che esca dalla casa il più tardi possibile e magari ci si farà una chiacchiera tutti e tre".

Oggi l'ex concorrente del GF Vip, intervenendo a 'Pomeriggio 5', ha ribadito ulteriormente il concetto con un'ulteriore smentita:

De Panicis: Non è mai successo niente. Ad Alfonso gli ho detto: 'Questa volta ti è andata male'. Solitamente indovina sempre. E non sono mai uscita con ragazzi biondi. Non esco mai con persone fidanzate.