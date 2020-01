Uomini e Donne, puntata 30 gennaio 2020: Erik e Valentina M. chiudono la loro conoscenza, Diana sceglie Simone

Di Fabio Morasca giovedì 30 gennaio 2020

Erik e Valentina M. hanno chiuso la loro conoscenza.

Nella puntata di oggi, giovedì 30 gennaio 2020, di Uomini e Donne, Erik e Valentina M. hanno comunicato ufficialmente la fine della loro frequentazione.

Erik, infatti, stando alle sue parole, non è riuscito a superare l'ostacolo della differenza d'età:

Avevo fatto una premessa, per quanto riguarda l'età. Ho voluto mettermi in gioco, provando a togliere certi miei paletti. Parlando con lei, questa cosa dell'età, però...

Valentina Autiero, che Erik ha frequentato prima di conoscere Valentina M., interpellata da Maria De Filippi, ha iniziato a parlare ma Erik non ha gradito l'intromissione. Valentina A., quindi, si è accesa immediatamente:

Se Maria mi ha nominato, io rispondo a lei! Stai calmino, Erik! Tu non conti niente, Maria conta più di te, se rosichi, è un problema tuo. Mi sta proprio sul caz*o!

Valentina A., durante il medesimo intervento, si è rivolta a muso duro anche nei riguardi di Valentina M.:

Sì, sono volgare va bene? Io sono volgare nelle parole, tu in altre cose... Tanto sei arrivata al dunque e fai pure la santa...

Valentina M. non è rimasta in silenzio:

Ma ce l'hai con me? Non ho detto niente! Ma ripigliati! Vale hai rotto! Io non ho parlato. E basta! Non le ho mai dato della volgare...

Valentina A. ha chiesto ad Erik e a Valentina M. se sono andati oltre. Valentina M. ha dichiarato che, tra loro, ci sono stati solamente baci:

Ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti tantissimo. Siamo noi stessi. Non ho voluto lasciarmi andare oltre il bacio...

Tina Cipollari ha espresso la propria perplessità:

Sempre il solito copione...

Se per Erik, il motivo della fine della loro conoscenza risiedeva nella differenza di età, Valentina M., invece, ha dichiarato che l'impossibilità di una frequentazione più assidua non le ha permesso di essere libera al 100%:

Ci siamo confrontati, vorrei conoscertlo ad ampio raggio, altrimenti non mi sento libera. Ci siamo confrontati e lui non se la sente di continuare.

Valentina A., poco dopo, ha riservato ad Erik un "avvertimento":

Mi hai preso talmente in giro che qualsiasi cosa farai, io sarò qui a guardarti! Detesto la falsità degli uomini... Mi è rimasto qui il suo comportamento... Io già l'ho cancellato. Io non mi faccio calpestare da nessuno. E' ovvio che ci tenevo, altrimenti non sarei così avvelenata. Ha mandato all'aria la nostra conoscenza in quattro e quattr'otto. Per me, il motivo per il quale hai chiuso è che io non ti avrei mai permesso di uscire con un'altra...

Anche Tina Cipollari non crede nella sincerità di Erik:

Tu sei un altro perditempo. Punti ad altro! Esci con le donne tanto per uscirci...

Sempre nella puntata di oggi, Diana, invece, ha deciso di non andare a trovare Luca perché quest'ultimo non le ha reso conto di tutte le sue altre frequentazioni in corso.

Diana è rimasta scottata da una frase che Roberta le ha rivolto al termine della scorsa registrazione. Parlando con Roberta, infatti, Luca non le aveva parlato del bacio con Diana, non immaginando che fossero arrivati già a quel punto.

In studio, Diana ha rimproverato a Luca di essere stato poco sincero:

Non mi piace questo tuo atteggiamento, io non ti ho mai omesso niente.

Secondo Luca, Diana ha voluto solamente cercare un pretesto per correre da Simone, l'altro Cavaliere che Diana sta frequentando:

E' bastato un pretesto per cancellare il volo per Genova. Andando da Simone, hai fatto una cafonata. Era tutto premeditato.

Dopo l'ingresso di Simone in studio, Gianni Sperti ha subito chiesto cosa è avvenuto tra lui e Diana nel weekend, alludendo al sesso, ovviamente.

Luca ha deciso di chiudere la frequentazione ma Diana ha voluto mettere in chiaro di averlo fatto prima di lui, "ufficializzando", quindi, la decisione di continuare a conoscere esclusivamente Simone.

Sperti ha commentato così: