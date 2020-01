Uomini e Donne, Gemma rivede la sua prima puntata e si commuove (Video)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma si è commossa, rivedendo le immagini della sua prima puntata nel Trono Over del programma condotto da Maria De Filippi.

Tina Cipollari, infatti, aveva chiesto le immagini della prima puntata di Gemma per sottolineare i presunti ritocchi di quest'ultima e il suo cambio di immagine.

Prima, però, Tina Cipollari l'ha presa in giro perché quest'ultima ha notato in Alessandro, una somiglianza (inesistente) con Brad Pitt.

Tina Cipollari ha nuovamente accusato Gemma di adocchiare solo uomini più giovani:

Poveraccia... Cominci a farmi pena! Non ho mai visto una donna cadere così in basso per un uomo... Non c'è una donna più leggera di Gemma. E' arrivato un signore per te e non te lo fili per niente. Hai adocchiato uno di 50 anni! Tu cerchi solo un uomo giovane per sollazzarti una sera!