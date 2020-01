Grande Fratello Vip 2020, la fidanzata di Matteo Alessandroni: "Opportunista, arrivista, disposto a tutto per 10 minuti di notorietà"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 gennaio 2020

Le dure parole della fidanzata di Matteo Alessandroni del Grande Fratello Vip su Instagram

Eleonora Gaspodini, fidanzata di Matteo Alessandroni, uno dei super boy del 'Grande Fratello Vip 2020', a due giorni dall'ingresso del personal trainer nella casa, ha rotto il silenzio, su Instagram, per chiarire, una volta per tutte, quello che sta vivendo in queste frenetiche ore. Desiderosa, forse, di allontanare ogni sospetto su un accordo pregresso tra lei ed il neo gieffino che, in studio, è stato presentato come single. Ecco quello che ha scritto la donna sui social:

"Ci ho riflettuto un po' prima di parlare perché l'argomento mi fa ancora male... ma è giusto che chi mi conosce sappia la verità su me e Matteo. Fino a poche ore prima che entrasse nel casa del GF ci siamo visti e lui non mi ha detto niente se non che fossi la donna della sua vita per poi scoprire in diretta che lui si sia dichiarato single ed è stata una doccia fredda! Già quest'estate ho affrontato un gossip di basso livello e ora con quest'ultima pagliacciata ho realmente capito che la persona con cui pensavo di poter costruire un futuro in realtà non era altro che un opportunista, arrivista, disposto a tutto pur di avere 10 minuti di notorietà. Vi ringrazio per ogni pensiero che avete avuto per me e tranquilli casco sempre in piedi. E ricorda il mio culo è sacro il tuo... non credo #megliomortidifamechedifama".