Uomini e donne, puntata 29 gennaio 2020 (VIDEO)

Di Massimo Galanto mercoledì 29 gennaio 2020

Cosa è successo nella puntata di Uomini e donne di mercoledì 29 gennaio 2020, andata in onda, come di consueto su Canale 5?

Accesa discussione tra Veronica e Armando, i quali si sono reciprocamente accusati di avere relazioni all'esterno del programma, all'insaputa della redazione. Secondo la dama, lui di recente sta frequentando una sudamericana ventenne, secondo il cavaliere lei sta con un uomo da due anni, "lo sa tutta Roma".

Barbara è stata criticata per la frequentazione con Marcello, di alcuni anni più grande di lei. La dama ha tirato in ballo Maria De Filippi e la sua storia d'amore con Maurizio Costanzo, di 24 anni più anziano. Il cavaliere è stato definito da Tina Cipollari un "vecchio decrepito", scelto da Barbara solo perché ha la Porsche.

La De Filippi ha ammonito Armando, protagonista della discussione con Veronica, ma anche con Barbara e Roberta, facendogli notare che "esageri nel modo in cui ti rivolgi a loro".

Samuel è stato criticato da Tina (e non solo) perché ha detto che una donna, come fatto da Aurora, nella vita reale può anche pagare la cena fuori, senza aspettare che lo faccia sempre l'uomo. Alessia si è lamentata perché lui le ha chiesto in più occasioni, con insistenza, di baciarlo.

Simonetta, inoltre, ha rivelato che Samuel le avrebbe confessato che Barbara gli chiede privatamente di assegnarle voti alti in occasione delle sfilate. Sia Barbara, sia Samuele hanno negato tutto, mentre Gianni Sperti ha detto di credere alla versione di Simonetta.