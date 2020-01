Federico Fashion Style: "Valeria Marini la mia stella portafortuna"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 gennaio 2020

Federico Fashion Style, a Vieni da me, commenta le star del mondo dello spettacolo

Federico Lauri, ospite, oggi, 29 gennaio 2020 di 'Vieni da me', ha raccontato come è riuscito ad ottenere, senza non pochi sacrifici, tanto successo dal punto di vista professionale:

"Io ho sempre inseguito i miei sogni, volevo diventare il parrucchiere delle star. Valeria Marini è stata la mia stella portafortuna. Tanti altri personaggi mi hanno cercato".

L'hair stylist delle dive ha rivelato aspetti inediti delle sue clienti famose:

Federico: "La Pausini mi ricorda un periodo importante della mia vita. Ho seguito lei quando stava per nascere mia figlia Sophie Maelle. E' davvero una grande bella persona. Non è capricciosa. Io l'ho sempre sostenuta. Alba Parietti è una persona molto carina, una grande amica. Molto simpatica. Fa mille cose assieme. Non si fa consigliare. Una volta sono riuscito a tagliarle i capelli. Io e Paola Turci abbiamo un grande rapporto. Lei si è affidata a me completamente a Sanremo due anni fa. Le ho detto: 'Ti devi scoprire il viso'. Lei è bellissima, una grandissima artista. Lei si è fidata delle mie parole. Con Valeria Marini siamo molto amici. Lei è la madrina di battesimo di mia figlia. E' sempre stata molto presente fin dall'inizio. Mi è sempre stata molto vicina. Volevo che chiamassi mia figlia Stella. Aida Yespica, l'ho vista l'altro ieri. E' fidanzata con un ragazzo napoletano, Geppy. Spesso l'hanno scambiato per me. Giulia De Lellis? Ci conoscevamo da tempo. Le facevo i capelli e. La adoro tantissimo. Il successo sui social lo devo anche grazie a lei. Io preferisco tutta la vita Iannone perché so che Damante non l'ha fatta stare bene. Lei merita di stare bene"