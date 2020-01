Maria Grazia Cucinotta: "Nathaly Caldonazzo? Siamo amiche, le voglio bene"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 gennaio 2020

Maria Grazia Cucinotta, ospite a Vieni da me, rinnova l'affetto per Nathaly Caldonazzo

Maria Grazia Cucinotta, ospite a 'Vieni da me', ha replicato alle dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo rilasciate la scorsa estate ("Non la volevano, il regista non la conosceva, ai casting non la volevano, io ho detto a Massimo: 'Prendi Maria Grazia Cucinotta, fidati di me'. Lui mi ascoltò e scelsero lei. Posso dire che una buona parola ce l’ho messa. Non l’ho fatto per amore, l’ho fatto esclusivamente per il film, nel ruolo che ha interpretato è stata brava, però non la reputo una grande amica. Infatti non siamo più amiche").

Ecco le parole dell'attrice, oggi, da Caterina Balivo:

"Ci sono delle cose che capitano nella vita, cose non chiarite. Io le voglio molto bene. E' una donna straordinaria. Forse sta in un particolare periodo della sua vita dove queste cose, magari, sono uscite così. Non do' peso, c'è stata e spero in futuro c'è un'amicizia molto bella. La stimo molto. E' una donna, un'artista fantastica. Non voglio sporcare un qualcosa che è bello. L'amicizia, per me, è preziosa. Lei mi ha introdotto a Massimo Troisi, a fare Il Postino, ha fatto sì che avvenisse il mio successo. Non mi va di polemizzare su una persona a cui voglio bene. Per me lei è un'amica. Resterà Nathaly come persona. Ci siamo conosciute da ragazzine, quel percorso non va dimenticato. Queste dichiarazioni mi hanno fatto male".

La Cuccinotta, inoltre, ha confessato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica:

"Non sono contro la chirurgia. Non la fa. Il tempo che passa è il tempo che ti regala la vita. Non amo accanirmi contro il mio corpo. Ho le mie fossette, muovo la faccia. Sono i miei segni espressivi. Ogni tanto faccio dell'acido ialuronico per rinfrescare la pelle. Preferisco ruoli da donna matura che far finta di avere ancora 30 anni".