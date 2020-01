Samuel Baiocchi: chi è, Instagram, età, Uomini e Donne

Di Ivan Buratti mercoledì 29 gennaio 2020

Vita privata e curiosità su Samuel Baiocchi di Uomini e donne

Impariamo a conoscere meglio Samuel Baiocchi, protagonista del parterre maschile del Trono Over di Uomini e donne, programma di grande successo del pomeriggio di Canale 5. Non si hanno molte informazioni precise sul cavaliere: dalle dichiarazioni ai giornali e in televisione, sappiamo che è nato a Bologna circa 50 anni fa.

Lontano dalle telecamere, Samuel è un imprenditore edile - si occupa di progettazione e ristrutturazioni - e cresce con affetto i suoi due figli, Matteo e Giulia, avuti dall'ex moglie, da cui si è separato. La sua avventura all'interno del dating show di Maria De Filippi è iniziata nel 2015, quando fece perdere la testa alle dame Elga Profili e Barbara De Santi. Dopo alcuni mesi, tuttavia, l'uomo ha smesso di partecipare alla trasmissione, ma non per suo volere. Ecco che cosa aveva rivelato a riguardo:



Non sono più stato chiamato dalla redazione, ma non sono assolutamente arrabbiato, devo solo ringraziare maria e tutto lo staff che mi hanno sempre trattato nel migliore dei modi regalandomi un’esperienza davvero unica.

Nel 2019, tuttavia, il bel cavaliere è tornato alla corte di Uomini e donne, alla ricerca di una donna che possa farlo innamorare di nuovo; donna che, salvo imprevisti, non pare sia Anna Tedesco, da cui si è allontanato dopo lo scambio di un bacio non così passionale. Alla rivista Uomini e Donne Magazine, ecco come ha giudicato la dama:



Anna mi ha deluso, pensavo fosse caratterialmente più affine a me, invece l’ultima serata passata insieme mi ha fatto capire che non era la donna giusta per me.

Tra le passioni di Samuel Baiocchi spicca quella per l'attività fisica, come dimostra il suo aspetto atletico. Tra gli sport che pratica con maggior interesse c'è la pallacanestro, hobby che ha trasmesso al figlio. Appassionato di calcio, è un tifoso sfegatato della Juventus e fra i suoi idoli spicca il centrocampista Emanuele Giaccherini, ora in forza al Chievo.