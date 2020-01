Barbara De Santi: chi è, Instagram, età, Uomini e Donne

Di Ivan Buratti mercoledì 29 gennaio 2020

Vita privata e curiosità su Barbara De Santi di Uomini e donne

Impariamo a conoscere meglio Barbara De Santi, tra le protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e donne, la trasmissione di successo del pomeriggio di Canale 5.

Chi è Barbara De Santi? Nata a Mantova il 24 maggio 1969, sotto il segno dei Gemelli, Barbara De Santi è un'insegnante di sostegno presso la scuola secondaria di primo grado. Abilitata alla professione di geometra e di insegnante di educazione musicale, ha anche un diploma in clarinetto, ottenuto dopo aver terminato gli studi presso il Conservatorio della sua città. Ecco i link ai suoi profili Instagram e Facebook.

A proposito della sua professione, spesso finita al centro di alcune discussioni con altri protagonisti della trasmissione, la donna ha rivelato in una recente intervista a Uomini e donne magazine che non è stata una sua scelta intraprendere questa carriera:



All’inizio no, è stata una casualità, e anzi pensavo di non avere la preparazione per farlo, ma poi mi sono messa in gioco, ho iniziato a seguire i ragazzi e intanto mi sono specializzata, ho studiato. Mi sono innamorata di questo mestiere, per cui effettivamente sono portata, strada facendo. Amo moltissimo i miei ragazzi, i miei alunni. A proposito di commozione, a me commuove tantissimo veder crescere i miei alunni, vederli spiccare il volo, diventare indipendenti piano piano. Probabilmente, se fossi mamma, sarei gelosissima all’idea che un giorno i miei figli potrebbero diventare autonomi e non avere più bisogno di me,

Come abbiamo già sottolineato, Barbara De Santi è nota al pubblico televisivo per aver preso parte, dal 2011 al 2015, alla trasmissione Uomini e donne. Nel 2018, tuttavia, la donna è tornata nel parterre alla ricerca di un nuovo compagno (e di nuove rivali con cui scontrarsi). Amante dello spettacolo e del piccolo schermo, Barbara De Santi ha partecipato anche a Ok, il prezzo è giusto nel 1989 e nel 1993. Dal 1990 al 1991, inoltre, ha preso parte a Piacere Raiuno, programma condotto da Piero Badaloni, Toto Cutugno e Simona Marchini.

In una recente intervista al settimanale di Uomini e donne, la dama del parterre femminile del Trono Over si è confessata, abbassando le difese naturali e raccontando quali sono i suoi punti deboli e di forza:



Come si vede anche in trasmissione, sono molto permalosa, ma al contempo sono una persona che sa perdonare, che non serba rancore e che tende a dimenticare. Punti di forza? La caparbìetà, la mia capacità di non mollare mai quando mi prefiggo un obiettivo. Non sono una persona vulnerabile, ma una donna forte che arriva dove deve arrivare.

Barbara De Santi deve aver sviluppato questa corazza difficile da scalfire a causa dello scarso affetto ricevuto dalla propria famiglia, per la quale ha dichiarato di aver versato fiumi di lacrime, soprattutto a causa del rapporto conflittuale col padre.