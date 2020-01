Mattia Ciardo: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone martedì 28 gennaio 2020

Mattia Ciardo è uno dei protagonisti del trono over di 'Uomini e Donne'. Fisico muscoloso, tatuaggi in bella vista, il cavaliere ha fatto perdere la testa al parterre femminile. Ha frequentato Valentina Autiero e Barbara De Santi. La frequentazione è finita in maniera piuttosto burrascosa.

Il suo profilo ufficiale Instagram @mattiaciardo è seguito da quasi 1500 followers.

Ad oggi, l'uomo frequenta Anna Tedesco. I due si sono concessi una passeggiata in spiaggia a Riccione. Si sono baciati ripetutamente. Ecco le parole della dama durante la puntata di oggi del programma di Maria De Filippi: "Abbiamo iniziato a baciarci in spiaggia e abbiamo finito davanti alla macchina. Mi piace tantissimo, è una chimica che sento e non voglio nasconderlo. Mi piace e non voglio frenarmi. Lui mi ha proposto un weekend e sono felice di andarci".

La Autiero, al momento, ha deciso di interrompere la frequentazione sul nascere per non frapporsi alla 'rivale' in amore:

"Non sapevo di quest’uscita, non sapevo del bacio. Mi ha invitata a casa sua per il weekend, ma io non vengo. Per una volta, qualcuno mi ha lasciato senza parole perché non me l’aspettavo proprio".