Cristina Parodi: figli, instagram, età, marito, chi è?

Di Marco Salaris sabato 1 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Cristina Parodi.

Cristina Parodi è una giornalista e conduttrice nata ad Alessandria in Piemonte il 3 novembre 1964. Ha 55 anni. E' del segno dello scorpione. Abita a Bergamo, è alta 1 metro e 71 centimetri.

Si è diplomata al liceo classico. E' laureata in lettere moderne. E' sposata dal 1995 con il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Ha tre figli: Benedetta di 23 anni, Alessandro di 22 e Angelica di 18.

Ha iniziato a lavorare in tv nei primi anni 80 collaborando con alcune realtà televisive locali come Telepiccolo e Telereporter, nel 1988 giunge però il suo debutto da giornalista in trasmissioni di Odeon TV. Due anni dopo, il grande salto: l'approdo in Fininvest. Nel 1990 entra a far parte del cast di Calciomania (programma condotto da Cesare Cadeo, Maurizio Mosca e Paola Perego) diventando inviata della trasmissione sportiva.

Dal 13 gennaio 1992 diventa uno dei volti del nascituro Tg5 diretto da Enrico Mentana, fu la prima giornalista a condurre l'edizione delle ore 13. Quattro anni dopo, nel 1996, lascia il telegiornale di Canale 5: la testata giornalista le offre la possibilità di condurre il rotocalco Verissimo, così fino al 2005 quando (richiamata da Carlo Rossella, allora direttore del Tg5) tornò al banco della conduzione del TG sino al 2012, anno che segnò la fine ufficiale dei rapporti con Mediaset e l'inizio degli stessi con La7.

Conduce Cristina Parodi Live e Cristina Parodi Cover, trasmissioni che volevano riprendere per certi versi il lato leggero del rotocalco condotto dalla giornalista. I bassi ascolti però non l'hanno premiato, per questo entrambi i programmi vennero chiusi a distanza di 3 mesi dal loro inizio.

Nel 2013 si chiusero i rapporti lavorativi anche con La7 e nello stesso anno passò in Rai dove le sue presenze divennero sempre più frequenti fino alla conduzione del suo primo programma insieme ad Al Bano Così lontani, così vicini. In seguito sarà al timone di due edizioni de La vita in diretta e di Domenica IN per una (2017/18).

Cristina Parodi è presente sui social: ha un profilo Instagram (@criparodi1 ) che conta più di 414.000 followers, un profilo Twitter con oltre 100.000 followers (fermo da maggio 2018) e un