Paola Caruso a Ivan Gonzalez: "Ci sono rimasta tanto male" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 gennaio 2020

Ivan Gonzalez e Paola Caruso si confrontano nell'ascensore di Live Non è la d'Urso

Ivan Gonzalez, oggi, è apparso, per la prima volta, a 'Live Non è la d'Urso', dopo l'eliminazione dal 'Grande Fratello Vip'. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' si confronta nuovamente con Paola Caruso dopo l'ultimo incontro - scontro nella casa del loft di Cinecittà:

Gonzalez: "Lei ha parlato male di me. Ha detto che sono omosessuale. Non è un insulto per me. Non mi appartiene. Io, di solito, sono abituato a stare con le donne che mi piacciono. Io sono cresciuto tra le donne. Questo linguaggio non mi appartiene".

I due ex compagni d'avventura si sono incontrati nell'ascensore per un chiarimento definitivo:

Caruso: "Ci sono rimasta tanto male. Tu mi conosci. Abbiamo fatto Superviviventes che ci ha legato. Io credevo veramente in te. Io ti ho voluto bene. Non ho mai parlato male di te. Io ho semplicemente detto che non avevamo avuto rapporti".

Gonzalez: Ti ho detto: 'Sei figa ma non il mio tipo'.

Caruso: "Al Grande Fratello hai detto che sono falsa, costruita, bugiarda ma non è vero".

Per questione di tempo, la discussione è proseguita lontano dalle telecamere. Sicuramente, nei prossimi giorni, a 'Pomeriggio 5', avremmo maggiori dettagli sulla vicenda. Avranno fatto pace dopo gli screzi degli ultimi anni?