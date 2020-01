Gianluigi Nuzzi: chi è, età, moglie, Instagram, altezza

Di Sebastiano Cascone domenica 26 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi è nato il 3 giugno 1969 sotto il segno dei Gemelli. Ha 50 anni. E' un giornalista. Attualmente, conduce, su Rete 4, al venerdì sera, con Alessandra Viero, 'Quarto Grado'. E' sposato con la collega Valentina Fontana da cui ha avuto due figli: Edoardo (12 anni) e Giovanni (9).

E' alto 166 cm e pesa 71 chili.

Ha rischiato di perdere la vita in un brutto incidente in scooter mentre era in vacanza in Grecia. L'impatto gli ha lasciato brutta cicatrice sulla guancia.

"Era agosto del 1998, ero in vacanza in Grecia e stavo andando in motorino a raggiungere in spiaggia i miei genitori, quando ho avuto uno scontro frontale con una jeep. Ricordo un dolore tremendo e poi lunghi mesi in ospedale. Il mio viso non è più tornato quello di prima, ma ho imparato ad accettarlo. Oggi ricordo ancora quel terribile episodio della mia vita con grande emozione, ma senza più dolore. C’è anche l’orgoglio di aver superato le paure, prima fra tutte quella di risalire su un motorino. Un anno dopo ero di nuovo in sella" (Fonte Visto, febbraio 2017).

E' un grande appassionato di scacchi e mostre d'arte.

Il suo profilo ufficiale Instagram @gianluigi.nuzzi conta oltre 57 mila followers.