Mercedesz Henger: Isola, padre biologico, madre, Instagram, Lucas Peracchi

Di Fabio Morasca domenica 26 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Mercedesz Henger.

Mercedesz Henger è un personaggio televisivo e social influencer, figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi, nata a Roma il 18 agosto 1991.

La primogenita della showgirl ed ex attrice hard ungherese, Eva Henger, ha ottenuto popolarità televisiva grazie alla sua partecipazione all'undicesima edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5, al termine della quale si classificò al terzo posto. Durante la quinta puntata di quell'edizione, precisamente durante una prova di apnea, Mercedesz Henger provocò involontariamente il panico generale in studio a causa di alcune espressioni, assunte durante la lunga permanenza sott'acqua, che sembravano essere i sintomi un malore. Eva Henger, supportata prontamente dall'opinionista Mara Venier, ebbe un leggero mancamento in studio.

Eva Henger ha avuto Mercedesz all'età di quasi 19 anni. In un'intervista concessa a Vanity Fair, Mercedesz Henger ha dichiarato di essere stata vittima di episodi di bullismo a scuola a causa della precedente professione della madre.

Recentemente, durante una puntata di Live - Non è la D'Urso, Mercedesz Henger, di cui il vero nome è Mercedesz Jelinek Schicchi, ha dichiarato che Riccardo Schicchi, produttore e talent scout scomparso nel 2012, non è il suo padre biologico. Mercedesz Henger ha deciso di rilasciare ufficialmente queste dichiarazioni dopo aver ricevuto la telefonata di un giornalista, già a conoscenza della notizia. Mercedesz Henger ha messo in chiaro che, nonostante non sia il suo padre biologico, Riccardo Schicchi è da considerare sempre suo padre.

Eva Henger, dopo l'intervista, tramite i social network, si è mostrata in forte disaccordo con la decisione della figlia di rendere pubblica questa vicenda, affermando che l'unica volontà di Riccardo Schicchi, che aveva deciso di crescere Mercedesz come sua figlia a tutti gli effetti, chiedendo alle persone care e ai suoi collaboratori di mantenere il segreto, non era stata, quindi, rispettata.

Mercedesz Henger ha un profilo ufficiale Instagram seguito da oltre 675mila persone.

Dal 2018, Mercedesz è fidanzata con l'ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi. Nel 2019, la coppia affrontò una crisi che riuscì a superare.

Recentemente, Eva Henger ha accusato Lucas Peracchi di aver tenuto comportamenti violenti ai danni della figlia, aggiungendo che quest'ultima ha deciso di interrompere i rapporti con la famiglia a causa sua.

A seguito di queste accuse, si consumarono molti botta e risposta, sempre in tv o tramite i media, tra le due parti. Un tentativo di chiarimento dal vivo arrivò durante una puntata di Live - Non è la D'Urso.