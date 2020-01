Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti lascia la casa per un controllo medico

Barbara Alberti, la scrittrice, sceneggiatrice e drammaturga che sta prendendo parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda attualmente sulle reti Mediaset, ha lasciato la Casa ed è stata accompagnata in una struttura sanitaria per sottoporsi ad un controllo medico.

L'annuncio ufficiale dell'abbandono, per ora momentaneo, della Casa da parte di Barbara Alberti, è stato pubblicato sui vari canali social ufficiali del GF:

Mettere in dubbio il proseguimento dell'avventura, nella casa del GF Vip, di Barbara Alberti è giustificato poiché la scrittrice, già durante la puntata serale del GF Vip, andata in onda ieri su Canale 5, aveva manifestato il desiderio di lasciare il gioco, mostrando molta insofferenza con il rituale delle nomination. A causa di ciò, vi è stato anche un piccolo scontro verbale con il conduttore Alfonso Signorini.

Dopo la puntata, stando ad una notizia pubblicata su Trendit, Barbara Alberti ha ribadito le proprie motivazioni durante una conversazione con Adriana Volpe.

La Alberti ha dichiarato che la partecipazione al reality show sta mettendo a rischio l'affetto che il suo pubblico nutre nei suoi riguardi a causa soprattutto di filmati che mostrerebbero solamente i suoi lati negativi. La scrittrice ha anche dichiarato di avere un contratto più vantaggioso, rispetto agli altri concorrenti, e che, quindi, in caso di abbandono, non rischierebbe di perdere il cachet:

Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, altrimenti vado via domani. Non sono matta. Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. E’ tutto un rovesciamento della situazione.