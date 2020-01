Giulia De Lellis: "Andrea Damante fidanzato con Claudia? Spero sia felice"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 gennaio 2020

Giulia De Lellis, ospite a Verissimo, felice per l'ex fidanzato Andrea Damante

Giulia De Lellis, ospite, domani, 24 gennaio 2020, di 'Verissimo' su Canale 5, ha confessato di star vivendo un periodo molto particolare della sua vita sentimentale. E' molto vicina al fidanzato Andrea Iannone, recentemente, squalificato per essere positivo al doping:

"È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile".

La giovane influencer conferma che non è mai stata contattata per affiancare Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo ma, in futuro, non esclude la possibilità di salire sul palco dell'Ariston:

"Sanremo? Nessuno me l’ha proposto, se mai dovesse arrivare sarei felice di farlo".

Dopo mesi di allontanamento, l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', ha finalmente recuperato un rapporto civile con l'ex fidanzato Andrea Damante, legato a Claudia Coppola:

"Andrea Damante e la nuova fidanzata? Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene".